Un garçon de 15 ans appréhendé pour avoir poignardé une fille de 17 ans à un arrêt de bus: l’agression a fait suite à un différend survenu après l’école...

La victime a été grièvement blessée mais n’était pas en danger de mort. En tentant de s’interposer, un adolescent de 16 ans a aussi subi une coupure au bras.

La police locale a procédé mardi à l’interrogatoire du suspect. Ce dernier devra ensuite comparaître devant un juge de la jeunesse. «Sur base des qualifications juridiques, de sa personnalité, de ses conditions de vie et de sa situation familiale, le juge de la jeunesse prendra des mesures. Il peut s’agir de travaux d’intérêt général ou d’une formation destinée à faire comprendre au délinquant la gravité de ses actes. L’assignation à résidence est également possible. La décision la plus radicale est la détention dans une institution fermée pour mineurs d’âge», explique la porte-parole du ministère public du Limbourg, Marijke Teunis.