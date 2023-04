«Koh-Lanta, le feu sacré»: que révèle le compte Instagram de la Belge Helena Roosen? (photos)

Compétitrice, trop sûre d’elle, on pensait au départ qu’Helena ne tiendrait pas longtemps dans le jeu, ses partenaires pressés de la voir partir. Erreur ! Au fil des épisodes de cette 24e édition de « Koh-Lanta », on a découvert une aventurière plus en retrait, efficace, aidante sur le camp et finalement appréciée. Sans compter ses qualités physiques : la Belge de 27 ans, kiné et chroniqueuse sur VivaCité, a par exemple épaté tout le monde en gagnant la mythique épreuve des « paresseux », accrochée pendant 1h48 à son rondin de bois.

Ce qui intrigue ses followers, c’est de savoir si la belle brune est célibataire. Réponse dans une interview à « Ici Paris », où Helena avoue qu’elle a quitté son compagnon en rentrant des Philippines : « J’ai découvert que l’homme avec qui j’étais pendant le jeu ne m’avait pas manqué. On s’est donc séparés et j’ai retrouvé quelqu’un depuis. » Et d’ajouter : « On ne fait pas Koh-Lanta pour faire des rapprochements. Et même si on est célibataire, on pense plus à manger, gagner les épreuves, dormir, qu’à trouver l’âme sœur. Sur l’île, il ne se passe rien, c’est sûr à 100 % ! »