L’échevin de Silly Hector Yernault cède sa place à Jo Devenyn

Le conseil communal de ce lundi a voté la démission d’Hector Yernault puis le nouveau pacte de majorité Liste du Bourgmestre - Sens et proposé Jo Devenyn, conseiller communal LB, président de la commission travaux et ex-agriculteur pour lui succéder. Violaine Herbaux devient ainsi la première échevine.

Lire aussi La Princesse Astrid en visite à Takeda à Lessines à l’occasion de la Journée internationale des maladies rares

« Devant un public nombreux et sous les applaudissements nourris, tous les groupes politiques ont salué une carrière au service de la population. Hector Yernault restera conseiller communal et ne se représentera plus aux prochaines élections », confie, Christian Leclercq bourgmestre.