Ce service bancaire gratuit qui va disparaître le 28 avril: une alternative payante sera proposée!

Après les coffres-forts, ce sont les automates permettant d’imprimer ses extraits de compte qui disparaissent dans nos banques. À partir de ce 28 avril, les imprimantes d’extraits de compte seront en effet retirées des agences Argenta. « Elles sont obsolètes, de moins en moins utilisées et il est plus durable de consulter vos extraits numériquement », pointe la banque.

Elle rejoint ainsi un mouvement initié depuis quelques années. BNP Paribas Fortis, CBC, Axa Crelan et ING n’offrent d’ores et déjà plus ce service à leurs clients. Seule Belfius compte le maintenir. Une réalité que dénonce l’organisation Financité dans son rapport sur l’inclusion bancaire.

Jusqu’à 2,5 € par envoi

Aujourd’hui, les personnes qui recouraient à ce service « n’ont le plus souvent plus d’autre choix que de les recevoir par la poste », explique l’ASBL. « Cette solution est loin d’être satisfaisante car elle est payante dans la plupart des banques. Par ailleurs, un seul extrait de compte par mois ne permet pas un pointage précis des dépenses et des rentrées notamment pour les personnes à faible revenu qui craignent de passer à découvert. »