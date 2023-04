«Baraki»: la série phénomène 100% belge revient pour une deuxième saison sur Pickx+

C’est la plateforme en streaming de Proximus, Pickx+, qui décroche l’exclusivité de la diffusion de cette nouvelle saison. On parle ici de six mois d’exclusivité avant de (potentiellement) voir la série sur Tipik.

L’intrigue de cette nouvelle fournée d’épisodes se passe deux ans après les faits de la première saison. La famille Berthet a pris racine au camping du coin. Alors qu’Yvan et Nath tentent d’assumer leur séparation tout en étant les meilleurs parents possibles, que Didier et Cynthia cherchent à avoir un bébé à leur tour, que Timmy jongle avec l’enfant et l’adulte qu’il a en lui et que Jess vise son indépendance financière, « cette année sera l’année de la maturité ». Mais chez les Berthet, rien ne se passe jamais comme prévu… Vous l’aurez compris, tout et n’importe quoi pourra encore se passer ! Le tout pour notre plus grand plaisir.