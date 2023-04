Éghezée rallume l’éclairage public entre minuit et 5h, mais le diminue de 50%

La commune d’Éghezée, en concertation avec la police et les pompiers, a décidé de rallumer l’éclairage public entre minuit et 5h tous les jours. Ce choix étant le plus opportun pour faciliter les interventions urgentes des secours, tout en retrouvant un sentiment de sécurité.

Pour des raisons d’économie, les lampadaires seront dimmés à 50 % la nuit, de 22h à 5h. Douze des seize villages d’Éghezée bénéficient déjà d’un éclairage LED. Le système adapte ainsi l’intensité de l’éclairage en fonction de la lumière naturelle. Pour qu’il fonctionne, il faut au moins trois jours : ne l’allumer que le week-end n’aurait donc servi à rien. Le bourgmestre Rudy Delhaise assure faire plus d’économies sur le long terme.