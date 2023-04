«Un véritable miracle»: Sofia, une enfant de 19 mois déclarée morte, revient à la vie après 18 minutes

Sofia Lorenzi, un bébé de 19 mois, a été déclarée morte pendant un peu plus de 18 minutes après être tombée dans un jacuzzi en Californie.

L’enfant jouait avec ses frères et sœur dans le jardin quand elle est tombée à l’eau. C’est son père qui a découvert le corps dans le jacuzzi. « Mon cœur s’est effondré et je l’ai attrapée très rapidement et j’ai crié aussi fort que possible pour demander de l’aide », raconte-t-il à CBS News.