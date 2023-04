Bayrou et dix autres personnes jugés en octobre pour détournement de fonds européens

François Bayrou, 71 ans, actuel Haut-commissaire au Plan et proche allié d’Emmanuel Macron, sera jugé pour complicité de détournements de fonds publics européens, entre juin 2005 et janvier 2017, en tant que président du parti UDF puis MoDem.

Le 9 mars, deux juges d’instruction ont ordonné un procès pour le pilier de la majorité et dix autres cadres du parti de l’époque, parmi lesquels figurent l’ancien garde des Sceaux Michel Mercier et l’ex-eurodéputé Jean-Luc Bennahmias, ainsi que l’ex-UDF et son successeur MoDem en tant que personnes morales.