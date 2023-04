La ministre de la Défense en visite aux Aumôniers du Travail à Charleroi : les élèves lui avaient préparé une surprise!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est avec une haie d’honneur composée de 320 élèves que Ludivine Dedonder a été reçue aux Aumôniers du Travail de Charleroi, invitée par les élèves via une vidéo Facebook. C’est accompagnée de Thomas Dermine, secrétaire d’État à la Relance, et de Julie Patte, échevine de l’Enseignement de Charleroi, que la ministre a entamé sa visite de trois secteurs de l’école : l’informatique, la menuiserie et la soudure.