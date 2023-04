Pas de Kayak mais plus de 60 duos au Raid de la Molignée

Plus de 120 sportifs ont pris le départ du raid de la Molignée ce samedi, amputé du passage en kayak dans la Meuse, le niveau de celle-ci étant trop haut. Restait alors le VTT et le Trail. À ce petit jeu, ce sont Maxime Van Wynsberghe et Yohan Morone qui ont été les plus rapides chez les hommes en 1h55. En mixte, la victoire revient à Dieter Stockx et Katja Malfliet (2h18.48) alors que le premier duo féminin était celui composé de Aline Jaumotte et Sophie Debry (2h40.28).