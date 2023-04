Au Bonheur de ViCa organise ses portes ouvertes, ce week-end à Morlanwelz

Franck Lorigiola, le président de l’ASBL ViCa, profitera de ces journées portes ouvertes pour présenter les colombes, tourterelles, oiseaux exotiques, perroquets et autres canaris abandonnés. De quoi permettre aux citoyens de trouver leur futur animal de compagnie.

Les abandons sont plus fréquents chez les perroquets et les oiseaux qui jouissent d’une espérance de vie supérieure aux autres et dont le coût reste élevé. « Avant d’acquérir des animaux, il faut se poser les bonnes questions, » souligne Franck Lorigiola.