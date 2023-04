Procès des attentats à Bruxelles: Altercation entre la procureure et la défense sur la date d’achat de l’acide sulfurique

Plusieurs témoins se sont succédés à la barre, mardi après-midi, devant la cour d’assises chargée de juger les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Parmi eux figurait le magasinier d’une enseigne de bricolage à Schaerbeek où les terroristes se sont fournis en acétone et en acide sulfurique. Un témoignage qui a suscité une brève altercation entre la procureure fédérale Paule Somers et Me Delphine Paci, l’avocate de Salah Abdeslam.

Lors de son témoignage, le magasinier a, dans un premier temps, expliqué que l’achat de ces produits chimiques était «bizarre» car il s’agissait de substances très peu demandées et que les quantités achetées (10 litres) étaient peu courantes. D’après le témoin, la vente remontait à «beaucoup plus tôt» que le 5 mars 2016, date que venait de citer la présidente de la cour.