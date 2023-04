Une seconde vie pour le quartier Saint-Nicolas de Namur: les habitants appelés à participer

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le quartier Saint-Nicolas est l’un des plus anciens et les plus denses de Namur. Il possède une vie sociale bien développée avec de nombreux commerces, horeca, une maison médicale et autres associations. Malgré cela, il fait face, depuis quelques années, à plusieurs problèmes : logements de petite taille, désinvestissement des propriétaires et dégradation de bâtiments, rues étroites, manque d’espace public et d’espaces verts.

La Ville de Namur souhaite opérer une rénovation urbaine, dans ce quartier populaire du Sud-Est du centre-ville.