Ces images proviennent d'un jeu vidéo et ne montrent pas l'armée malienne en action

Deux hélicoptères et d'énormes explosions : une vidéo d'une trentaine de secondes, visionnée plus de 600.000 fois sur Facebook depuis le 22 avril, montrerait selon les internautes qui la partagent les forces armées maliennes détruisant des véhicules de djihadistes à Sévaré dans la région de Mopti (centre du Mali), où de multiples incidents sont survenus à cette date. Dix civils et trois soldats ont été tués et 88 djihadistes "neutralisés" lors de ces événements selon le gouvernement malien. Attention : ces images sont tirées du jeu vidéo "Arma 3", dont les séquences sont souvent détournées pour illustrer à tort des situations de conflit.

Une scène de guerre. C'est la première impression que renvoient ces images très virales sur Facebook, dans lesquelles on voit deux hélicoptères bombarder une route, avant de se croiser et de s'éloigner dans le ciel orageux. Cette opération se serait déroulée à Sévaré, dans la région de Mopti au centre du Mali, selon les internautes qui partagent cette vidéo. "Aucun véhicule piégé n’a pu atteindre sa cible. Les deux véhicules kamikazes et le camion-citerne bourrés d’explosifs ont été détruits par les drones des forces armées maliennes", croit même décrire l'un d'entre eux.

Capture d'écran d'une vidéo Facebook, réalisée le 25 avril 2023

Ceux et celles qui partagent cette séquence font référence à de multiples incidents survenus le 22 avril, date de l'apparition de cette rumeur sur les réseaux sociaux. Ce jour-là, dix civils et trois soldats ont été tués et 88 djihadistes "neutralisés", a indiqué le gouvernement, lors d'une vague de violence qu'il a qualifiée de "regain d'incidents terroristes perfides" (lien archivé).