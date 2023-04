Le carnaval de Charleroi se déroulera bel et bien à la ville haute en 2024: «Tous les acteurs de cette festivité ont hâte d’y retourner»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Interrogée sur le sujet par le PTBiste Thomas Lemaire à l’occasion du conseil communal, l’échevine du Folklore Babette Jandrain (PS) a tenu à effectuer un bref historique. « En 2015, la Ville a souhaité construire une nouvelle identité événementielle en apportant un souffle neuf aux événements carolos. L’objectif, à l’époque, était bien d’augmenter la qualité des événements en les densifiant, en améliorant leur image et en donnant aux citoyens l’envie de se les approprier (…). Au vu de l’affluence rencontrée en février dernier, force est de constater que, huit ans plus tard, les Carolos sont bel et bien fiers de la nouvelle mouture du carnaval qui lie à la fois folklores traditionnel et participatif. »