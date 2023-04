La Fondation Papillon lance un concours de dessin à destination des écoles de Charleroi: à gagner, un séjour à Pairi Daiza pour toute une classe

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La Fondation Papillon lance son tout nouveau concours de dessin, ouvert à tous les enfants de la région de Charleroi. Le but ? Dessiner le plus beau papillon possible et le partager sur le site https ://concours.fondationpapillon.be.

En participant à ce concours, les enfants auront la chance de montrer leur créativité tout en soutenant une cause importante : aider les enfants défavorisés de la région de Charleroi.