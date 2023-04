«Ils ne l’invitent plus aux anniversaires!»: une grand-mère d’Écaussinnes en colère face à la méchanceté gratuite d’autres parents face à son petit-fils de 5 ans, jugé trop impulsif

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Mon petit-fils est un garçon super gentil, très émotif », confie Martine. « Il est très affectueux, il se jette dans mes bras, il me fait des gros bisous. Ses émotions doivent ressortir, d’une manière ou d’une autre. Dans sa classe, ce sont presque tous des petits mecs ,et à la récré, ils jouent un peu à la bagarre. Il déborde parfois d’énergie, et il y a parfois des brusqueries, des gestes un peu plus forts que les autres. Mais il ne veut jamais faire mal. »