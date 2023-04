Cinq équidés saisis à Sambreville, dont un poney qui n’a pas survécu: «Le manque cruel de nourriture s’affiche sur leurs corps» (photos)

Ce lundi, les associations Animaux en Péril, Le Rêve d’Aby et Au Bonheur Animal sont intervenues à Sambreville pour saisir cinq équidés sur demande de l’Unité Bien-Être animal de la Région wallonne.

« Dans un état sanitaire déplorable et affamés, deux chevaux et trois poneys étaient totalement livrés à eux-mêmes », réagissent les associations.

de videos

« C’est suite à une plainte que la police locale s’est rendue sur le lieu de détention des animaux ce lundi en fin de journée et a découvert un bien triste spectacle. L’état physique des cinq équidés est désastreux, ils sont tous extrêmement maigres. Pour une raison inconnue, la nourriture n’est plus distribuée aux équidés qui meurent littéralement de faim. Arrivées sur place en début de soirée, les équipes des associations constatent l’urgence de la situation. Les animaux déambulent sur une parcelle boueuse sans avoir de quoi s’alimenter. Le manque cruel de nourriture s’affiche sur le corps des équidés, ils ont les os saillants et semblent apathiques. »