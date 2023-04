Un homme de 22 ans dépense 200.000 euros pour ressembler à une star de la K-pop: il n’a pas survécu à sa 12e opération de chirurgie esthétique

L’acteur de 22 ans vivait en Corée du Sud depuis plusieurs années et souhaitait ressembler à son idole, le chanteur Jimin, du groupe de K-Pop BTS.

Malheureusement, l’opération ne s’est pas déroulée comme prévu et l’acteur a dû être intubé avant de perdre la vie quelques heures plus tard. « Il était très peu sûr de lui. Il avait une mâchoire et un menton très carrés. Il n’aimait pas cette forme parce que c’était trop large. Il voulait une forme en V, celle que beaucoup d’Asiatiques ont », a déclaré son agent au Daily Mail.