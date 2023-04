Les plaintes de clients Vanden Borre se multiplient après des retraits sur le compte en banque pour l’assurance d’un téléphone inexistant: «On m’a dit que mon numéro de contrat n’existait pas»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Julie Goffin a fait une bien mauvaise découverte il y a quelques jours en épluchant ses relevés bancaires. En effet, jeudi dernier, cette habitante de Rossignol, en province de Luxembourg, a découvert qu’une domiciliation de 69,99 euros avait été débitée de son compte en banque sans qu’elle n’ait été prévenue ou qu’elle ait donné son accord.

En cherchant l’origine de cette domiciliation, Julie a fini par trouver qu’il s’agissait d’une assurance liée à l’achat d’un gsm chez Vanden Borre il y a des années de cela. « Je n’ai aucun souvenir d’avoir souscrit à cette assurance, et encore moins d’avoir donné mon accord pour une domiciliation car je ne le fais jamais. J’ai appelé le magasin, qui m’a dit qu’ils ne travaillaient plus avec cette société depuis 2021, et qu’ils ne savaient donc pas m’aider… », nous a-t-elle expliqué.