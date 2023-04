Barbie sort un modèle de poupée porteuse de trisomie 21

Conçue en collaboration avec la National Down Syndrome Society (NDSS), organisation dédiée aux personnes trisomiques, cette nouvelle déclinaison de la série Barbie est disponible en ligne et sera mise en vente en magasins cet été.

La poupée est de plus petite taille que la moyenne des Barbie, a un torse plus long par rapport au reste de son corps, des oreilles plus petites, un pont nasal plat et des yeux en amande, des caractéristiques généralement présentes chez les personnes trisomiques.