Tout savoir sur la fibre, qui arrive enfin à Verviers

C’est fait, la fibre optique est entièrement déployée dans la première zone de Verviers depuis ce mardi 25 avril. Cette première zone, à savoir le centre de la ville et Ensival, avait été choisie pour un déploiement plus rapide suite aux graves inondations dont elle avait été victime. Les premières bobines avaient été installées en mai 2022. « Verviers est la seconde ville wallonne à bénéficier du réseau ultrarapide de Unifiber », indique Maxime Degey, l’échevin des Travaux. « On a choisi de commencer par le centre et Ensival pour aussi lancer un message après les inondations. » de videos Les habitants auront accès à un internet ultrarapide dès que leur opérateur effectuera la jonction. À terme, c’est la majeure partie de la Wallonie qui sera équipée de la fibre optique.

La ville divisée en trois zones Les travaux de la première zone (le centre et Ensival, en vert) sont donc terminés, cela représente environ 5.000 habitations bénéficiaires. Les travaux de la deuxième zone (jaune) sont entamés ; plusieurs chantiers Unifiber sont ouverts pour le moment à Heusy et à Andrimont. Enfin, pour la troisième zone, à savoir la majeure partie de Verviers (bleue), les chantiers sont toujours en cours de programmation et la fin des travaux est prévue, si tout se passe bien, à fin 2024.

Carte des différentes zones de travaux - Unifiber

Les travaux ne nécessitent pas toujours que l’on ouvre la voirie. En effet, la moitié des câbles sont disposés directement sur les façades des maisons. Un internet ultrarapide Alors, qu’est ce qui va changer pour les bénéficiaires ? Premièrement, le débit internet va être boosté. La fibre optique permet effectivement d’accéder à un internet beaucoup plus rapide et plus stable pour pouvoir télétravailler, regarder du contenu ou encore jouer. La fibre optique est également moins énergivore et plus durable. La fibre est installée à Verviers - B.B Le partenaire Unifiber choisi pour la réalisation des travaux en Wallonie implémente un réseau ouvert ; c’est-à-dire que chaque opérateur partenaire peut utiliser leur réseau et qu’il ne faudra pas rouvrir à chaque fois la voirie. Maxime Degey, l'echevin des travaux, en compagnie du responsable d'Unifiber - M.L Les habitations ne sont pas encore connectées La fin des travaux ne veut pas dire que votre habitation est déjà reliée au réseau. En effet, il reste encore à l’opérateur à effectuer la jonction. Cela signifie que bien que votre rue soit fibrée, il est encore nécessaire de connecter le réseau à l’habitation. Les travaux d’installation de la fibre à Verviers - Unifiber Le délai est relativement variable en fonction des opérateurs mais devrait être d’environ un mois. Enfin, tous les opérateurs internet ne sont pas encore partenaires avec Unifiber. Cela signifie que certaines habitations pourtant en zone verte ne peuvent pas encore bénéficier de la fibre optique.