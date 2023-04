Attention si vous passez par là: gros embarras de circulation sur le R3 à Heppignies, à cause d’une camionnette sur le flanc

L’accident a été signalé ce mardi en fin de journée par la police : il a eu lieu sur le R3 de Charleroi à hauteur de Fleurus, en direction de Heppignies. Les circonstances sont peu claires à l’heure d’écrire ces lignes, mais il semble qu’une collision se soit produite entre une camionnette et une voiture. La camionnette a fini sa course sur le flanc, obstruant ainsi partiellement la chaussée, provoquant un important ralentissement de la circulation. Une dame a dû être désincarcérée, on déplore au total 4 blessés. Quatre ambulances, un Smur et les pompiers de Jumet ont dû intervenir sur place.

La situation en temps réel ici . Prudence si vous passez par là.