Mendier avec un animal ou un enfant, à certaines heures et endroits…: l’institut des Droits Humains estime «illégal» le règlement sur la mendicité de la Ville de Liège

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

À la lumière d’un récent arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme sur la mendicité, le Service de Lutte contre la Pauvreté et l’Institut Fédéral des Droits Humains (IFDH) ont analysé les réglementations établies par 305 communes belges (sur 581) pour réguler le phénomène sur leur territoire. Et d’après eux, celui de la Ville de Liège contrevient en six points à ce qui a été jugé à Strasbourg.