La fresque participative éphémère en soutien à Olivier Vandecasteele devant la Bourse dévoilée (photos)

En mars dernier, c’est la ville de Namur qui accueillait l’œuvre d’art participative de Denis Meyers. Le graffeur, graveur et peintre est aussi une connaissance d’Olivier Vandecasteele, ce travailleur humanitaire belge arrêté en Iran à la fin du mois de février 2022. Le quadragénaire est aujourd’hui condamné à 40 ans de prison et près de 74 coups de fouet.

Une pétition

Nathalie est bénévole et membre d’Amnesty International. Profondément choquée par la situation, elle a répondu à un appel à participer à l’action sur un groupe Facebook, dédié au partage des initiatives pour soutenir Olivier Vandecasteele. «J’ai signé la pétition de demande de libération immédiate sur le site Amnesty International et je fais des dons. Je ne connais pas Olivier, mais je veux qu’il soit libéré. C’est une cause très importante», soutient Nathalie.