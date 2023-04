Une copie du costume de la Vervî-Riz porté par le Manneken Pis exposée à l’hôtel de ville de Verviers

Le 15 mars, à Bruxelles, le Manneken Pis arborait le costume vert traditionnel de la confrérie de la Vervî-Riz. Une tenue qui est conservée dans un musée de la capitale dédié à la statuette.

Mais la couturière qui l’a confectionné a réalisé une réplique. Celle-ci est exposée depuis lundi 24 avril dans l’hôtel de ville de Verviers. Une petite réception en présence de membres du collège communal et de la confrérie s’est déroulée pour dévoiler cette réplique qui gagnera, dans un second temps, le Centre touristique de la laine et de la mode (CTLM).