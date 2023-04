Chambre de Traitement et de la Toxicomanie: le parcours du combattant est terminé pour Mario, avec les félicitations «du jury»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour cette dernière audience, Mario est arrivé en retard. Comme pour les autres qui l’ont précédée d’ailleurs. « C’est culturel », répond-il en boutade au président de la CTT, Étienne Davio.

On reprend au début. Mario a derrière lui un long passé de consommateur, dealer et cultivateur de cannabis. En juillet 2019, sur dénonciation, il reçoit une première visite domiciliaire de la police. Banco ! Elle met la main sur 300gr de cannabis… et une culture de plants à la cave.