Bonne nouvelle pour Mireille qui a reçu un PV de 40€ alors qu’elle a payé son stationnement à Liège: son amende annulée «cette fois-ci»

Comme nous vous l’expliquions ce lundi, pour stationner votre voiture dans les rues du centre de Liège, vous devez encoder, soit par SMS, soit à un horodateur, votre numéro de plaque. Via SMS vous recevez alors un message de confirmation pour votre stationnement. L’horodateur, lui, vous délivre un ticket avec votre numéro de plaque, la date et l’heure de stationnement à ne pas dépasser. Tout cela pour permettre aux scan-cars de traquer les véhicules en défaut de stationnement.

Le 16 février dernier, Mireille, une quinquagénaire liégeoise, a connu une mésaventure avec ce système, comme nous l’expliquait ce week-end Emanuele, son époux qui nous avait avertis via notre bouton ALERTEZ-NOUS : « Elle stationne sa voiture dans le quartier de la place Saint-Jacques à Liège. Elle se rend à l’horodateur et paie son parking : 1,7 €. Quelques jours plus tard, elle reçoit une redevance forfaitaire de 40 € pour ne pas avoir payé son ticket de parking le 16 février. Comme elle avait conservé son ticket, je décide donc de contester la redevance ».