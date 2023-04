La Russie remplace les restaurants KFC par des copies: «L’enseigne change mais le restaurant doit garder son authenticité»

Certains éléments du décor ont été modifiés et l’image du colonel Sanders, emblème de la marque, a disparu. Mais le design du logo et des emballages, aux rayures rouges et blanches, rappelle bien le style KFC.

« L’enseigne change mais le restaurant doit garder son authenticité », a expliqué au quotidien russe RBK, Konstantin Kotov, co-propriétaire de la société russe Smart Service, qui a racheté en avril les restaurants KFC au groupe américain Yum ! Brands.