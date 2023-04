Deux heures gratuites de parking à Mons: de 500 à 700.000€ de recettes en moins pour la Ville

Une mesure curative

« Ici, nous avons voulu aider les gens lorsqu’ils se déplacent en centre-ville où il y a moins de places de stationnement en raison des travaux », rappelle l’échevin Maxime Pourtois, responsable du stationnement. Hors périodes de travaux, on veut une rotation pour aider le commerce. Le but est d’éviter les voitures ventouses et de créer un turnover plus important. Ici, c’est une mesure curative, à long terme, offrir deux heures gratuites n’a pas de sens. »