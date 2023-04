Électrique, fiscalité, énergie… la grande interview de la ministre Zakia Khattabi: «Mon idée n’est pas de supprimer la voiture»

La révolution est en marche en matière de mobilité. Encore faut-il que personne ne reste au bord du chemin. Qu’en dit Zakia Khattabi ?

de videos

De nombreux Belges et des Wallons vous diront qu’ils veulent bien rouler en voiture électrique mais ça coûte beaucoup plus cher. La voiture électrique ne sera-t-elle pas réservée à une élite qui peut se l’offrir ?

D’abord, c’est de moins en moins vrai qu’elle est plus chère, on le voit avec la recherche, l’innovation. Mais c’est un risque qui est tout à fait existant et auquel on doit répondre alors. C’est une compétence régionale, mais chacune des régions met en place des stratégies différentes. Vous évoquiez des primes en Région bruxelloise par exemple. Mais je voudrais aussi dire que plus le signal de sortie est clair, plus la masse de ces véhicules sera importante et plus le prix diminuera. Rappelons-nous avec la révolution industrielle, les premières voitures thermiques n’étaient pas accessibles à tout le monde. Et puis ça s’est démocratisé. Lire aussi Carburant, taxe, prix à la revente...: les voitures électriques sont plus intéressantes pour le portefeuille que les véhicules à essence et diesel, selon une étude de Vias

Ça va donc se démocratiser…