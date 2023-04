Cali, American Bully de trois ans, a mystérieusement disparu à Huy: «On soupçonne un vol, c’est un chien qui vaut près de 7.000 euros…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cali, c’est le nom de ce fameux American Bully, petite chose d’à peine trois ans, qui a rejoint le foyer de Sébastien Stroobants il y a maintenant trois mois. L’animal trône en véritable prince depuis son adoption. « On le chouchoute vraiment, explique le Hutois. On a toujours voulu avoir un animal comme Cali. Amitieux, affectueux, câlin, qui n’aime pas forcément sortir longtemps ni loin de nous. On la promène régulièrement et elle va, de temps en temps, se dégourdir les pattes dans le jardin qui est clôturé. »

« Elle ne part jamais »

Son maître, Sébastien, soupçonne un vol: «Elle ne sortait jamais.» - C.Q.

Dans la nuit du 16 au 17 avril, l’animal tombe subitement malade. « Ce sont des choses qui arrivent, poursuit le Hutois. Cali vomissait un peu partout, on l’a placée à son endroit habituel où elle fait ses besoins puis je l’ai sortie à l’extérieur pour qu’elle puisse prendre l’air. C’est l’histoire d’une grosse demi-heure. »

Mais lorsqu’il cherche à la faire rentrer… Cali ne donne plus de signe de vie.