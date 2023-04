Ce jeudi, la Commune des Bons Villers accueille ses nouveaux habitants et leur fait faire le tour du propriétaire

Quatre cents invitations ont été adressées par la Communes à celles et ceux qui y ont aménagé récemment. La tradition avait été initiée en 2019. La suite, on la connaît : le Covid est passé par là. Et le rendez-vous, à peine initié, a été suspendu le temps de la pandémie.

Aujourd’hui, le coronavirus ayant perdu de sa virulence et de sa contagiosité, l’heure est venue de reprendre les bonnes habitudes. Les autorités communales bonsvillersoises convient donc ceux qui se sont établis sur son territoire entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, à venir partager le verre de l’amitié, puis à faire le tour du propriétaire… Entendez ici qu’ils se verront présenter la Commune sous le mode pratico-pratique.