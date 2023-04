Libin : le Mudia (Redu) offre la possibilité au public de choisir la prochaine œuvre qui sera exposée sur ses cimaises

Deux œuvres emblématiques de l’Histoire de l’art sont en jeu : Nature morte à la pipe d’Edouard Manet ou Le Brise-lames de James Ensor. Le public est invité à voter sur les réseaux sociaux du Mudia : @mudiaredu.

L’œuvre retenue sera dévoilée le 29 avril 2023. À cette occasion, le musée organise ce jourlà une visite guidée inédite gratuite autour de l’œuvre et de la collection Mudia.

Le Mudia, une expérience visiteur unique Dans un espace de plus de 1000 m2, avec au total vingt salles différentes, le Mudia offre aux visiteurs avertis et non-avertis une vision globale de l’Histoire de l’art avec plus de 300 œuvres originales rendant compte de quarante-six mouvements d’art différents. Parmi elles figurent de nombreuses œuvres d’artistes de renom.

La particularité du Mudia réside dans sa scénographie. Avec un dispositif interactif totalement inédit, le musée invite le visiteur à remonter l’histoire à travers un parcours chronologique qui mêle œuvres d’art et activités ludiques. À chaque étape, les émotions et les sens du visiteur sont sollicités par les nombreuses interactions avec les chefs d’œuvre créant ainsi un lien intime, émotionnel et poétique entre lui et le contenu exposé par le Mudia.