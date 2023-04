Tentative d’effraction chez Mama & Son, dans le Passage de la Bourse à Charleroi: «Que des problèmes depuis l’installation du Batopin»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

« Quand tu arrives le mardi matin pour commencer ta semaine de boulot et que tu vois ça, faut vraiment être motivés pour ne pas faire comme beaucoup d’autres, en l’occurrence, retourner dans ton lit et… profiter du beau système d’assistanat. »

Medhi avait le cœur lourd et pas du tout le moral quand il est arrivé dans sa boutique Mama&Son, spécialisé dans la vente de sneakers de collection et de petite restauration, et il ne manquait pas de le faire savoir ! On peut le comprendre, quand on voit les dégâts qu’a subis son commerce dans le Passage de la Bourse. Les trois portes ont été abîmées par un individu qui a tenté d’entrer par effraction…