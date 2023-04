Trois nouvelles scènes, des jardins ouverts au public, un rooftop… Le théâtre de l’Ancre va se métamorphoser en un véritable Centre Scénique doté d’infrastructures de pointe à Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Après 55 ans au service de la création dans les Arts de la scène, L’Ancre est en passe de devenir un véritable Centre Scénique doté d’une nouvelle infrastructure de pointe à Charleroi.

« Avec cette infrastructure, L’Ancre disposera enfin d’un outil performant offrant aux artistes de nouveaux espaces de travail. Cette structure, adaptée aux réalités actuelles des arts de la scène, permettra à Charleroi de rayonner au niveau national et international, et de viser une place d’excellence au sein du paysage de la création contemporaine en Fédération Wallonie-Bruxelles », déclare Jean-Michel Van den Eeyden Directeur artistique et général de L’Ancre.