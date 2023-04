Basile «Stadito» collectionne les stades et partage sa passionB en vidéo

Entre un week-end à Manchester et un séjour au-delà de l’Atlantique, Basile Brigandet a trouvé un peu de temps dans son emploi du temps de groundhopper pour nous rencontrer. Là où il se sent le mieux : dans un stade de football, à Wasquehal, à quelques kilomètres de Lille. Basile fait partie de ceux-là, cette communauté qui cherche à découvrir autant de stades de football que possible. À seulement 25 ans, son CV pourrait déjà en faire rougir plus d’un : 24 pays visités, 183 stades découverts, 620 matchs vécus.

Sans même le savoir, le Wasquehalien est tombé dedans très jeune. Dans sa ville d’origine, à Troyes, lorsqu’il accompagnait son père au stade de l’Aube. « Puis, dès qu’on partait en vacances, on allait voir des matchs. J’ai pu faire Montpellier, Marseille, Nice et Monaco, complète-t-il. Mais j’ai vraiment commencé à voyager pour le foot en arrivant dans le Nord pour mes études (de communication et marketing, en 2018). »

Le nombre de clubs dans la région, ainsi que la proximité avec la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Angleterre, facilite la chose : « Je pense qu’en France, on n’a aucune autre terre aussi propice pour aller découvrir autant de football. »

En parallèle, il y a « Stadito ». Un média écrit que Basile Brigandet crée alors qu’il est encore adolescent, avant de l’axer sur la vidéo : « En 2019, j’ai acheté une petite caméra. C’est aussi l’année où j’ai fait 106 matchs, la plus prolifique, et j’ai voulu partager mes voyages. En France, personne ne faisait ça. » Aujourd’hui « Stadito » cumule 68 000 abonnés sur YouTube, 33 000 sur Instagram et 221 000 sur TikTok. Depuis six mois, il a même « la chance » de vivre de la création de ses contenus, via la rémunération des plateformes et des sponsors.

Ne pas oublier le football amateur

Découvertes, ambiances, cultures et échanges sont ce qui anime le globe-trotteur. Il voyage seul ou entre amis. Parfois avec des abonnés ou d’autres groundhoppers rencontrés sur les réseaux sociaux. « Mon but est de donner envie aux gens de couper leur télévision et de se dire “Il y a un match pas loin ? Je vais y aller ! ” »

Sans jamais oublier le foot amateur qu’il met en avant grâce à sa série en immersion « Rêve de Coupe » : « Ça concerne 99 % de la pratique et pourtant, on en voit qu’1 % à la télé », déplore-t-il. Il annonce d’ores et déjà une saison 4 dès cet été sur YouTube. Et ne se donne aucune limite.

Il est en passe de réaliser l’objectif qu’il s’était fixé cette année : découvrir pour la première fois le soccer aux États-Unis. Avant de s’en donner d’autres : « Pourquoi pas aller en Afrique du Nord, découvrir un nouveau continent… »

C’est quoi le groundhopping ?

« Le groundho… quoi ?! » « Le groundhopping ! » Passons sur la prononciation, retenez la contraction entre ground (« terrain ») et hopping (« sautant »). Ceux qui le pratiquent, les groundhoppers, sont littérallement des « sauterelles de stades ». Leur objectif est de « collectionner » autant de stades que possible en assistant à des matchs. « Chacun vit son groundhopping à sa façon, résume Basile « Stadito » Brigandet. Moi, j’aime bien y associer le voyage. C’est une façon de vivre le foot pour y découvrir une culture, la façon dont les habitants sont attachés à un club. »

Quels stades ont le plus marqué Basile Brigandet ?

1. Le stade de l’Aube, le préféré

« J’ai grandi à Troyes dans l’Aube, avec l’Estac de Benjamin Nivet (il sourit). J’étais abonné au stade de l’Aube. Mon premier match, c’était le 14 avril 2003, un Troyes - Marseille. Au total, j’ai vu plus de 220 matchs là-bas. C’est mon préféré de par les émotions que j’ai pu y vivre. J’y ai découvert la fièvre du foot, le partage avec mon père et ma sœur et aussi le côté professionnel. C’est là que j’ai eu ma première accréditation en tribune de presse. À l’époque (en 2017), Troyes jouait la montée pour la Ligue 1. C’était incroyable, on avait gagné 4-2 contre Orléans. »

2. À Milan, le plus incontournable

« Dans la région, le stade Bollaert de Lens est à voir une fois dans sa vie. Sinon en France, je dirais Saint- é tienne et Marseille. En termes d’ambiance, le plus gros match que j’ai vu dans le pays c’est le OM - OL de novembre 2019 avec un record d’affluence au Vélodrome. À l’étranger, l’expérience à vivre, c’est San Siro à Milan. Il est accessible, mythique, il y a deux clubs qui y jouent. C’est vraiment grandiose. »

Basile Brigandetà San Siro, à Milan. - Photo Stadito

3. Le « mur rouge », le plus chaud

« La meilleure ambiance que j’ai vécue était en deuxième division allemande, à Kaiserslautern. J’ai préféré ça à Dortmund et son “mur jaune”. J’ai assisté, en mai 2022, au match retour de barrage pour l’accession en D2. Et j’ai été choqué par leur “mur rouge”. Plus de 40 000 personnes dans le stade, une passion incroyable et un super club. Ç’a été une grosse surprise. »

4. Malte, Lituanie, Chypre... les plus improbables