PS, Ecolo et PTB défendent une motion de soutien aux travailleurs de Delhaize, mais pas Mons en Mieux

Le Delhaize de Mons fermé par la direction: «Une nouvelle étape dans la violence de Delhaize!» dénonce une syndicaliste « On est dans la gradation de la violence exercée par Delhaize ! », commente une permanente syndicale après la fermeture du supermarché de Mons imposée par la direction du groupe. Elle dément fermement le « vandalisme » invoqué par la direction.

Elisabeth Lovecchio, permanente syndicale (CNE), réagit. - T.D. / Eric Ghislain

Par Corinne Toubeau Journaliste La Province

Le Delhaize de Mons (chaussée du Rœulx), l’un des derniers en grève contre le projet du groupe de franchiser tous ses magasins, est fermé ce mardi... Par la direction du groupe ! Celle-ci a invoqué des « raisons de sécurité » et du « vandalisme » pour fermer durant deux jours les supermarchés de Mons et Bruxelles (place Flagey)... Ce qui fait bondir Elisabeth Lovecchio, permanente syndicale (CNE).

« Complètement faux ! »

Elisabeth Lovecchio. - T.D.

Des messages amers ou désespérés affichés aux valves. - E.G.

Le conflit est particulièrement dur et Elisabeth Lovecchio en sait quelque chose, elle qui avait été brièvement embarquée par la police la semaine dernière, quand la direction a envoyé des huissiers dégager les piquets de grève. Voilà maintenant que le groupe baisse volontairement les volets de deux des trois supermarchés où la grève était encore massivement soutenue. « C’est une nouvelle étape dans la violence de Delhaize ; on est dans la gradation. C’est une bataille de communication. Delhaize a l’opinion publique contre lui et essaie d’inverser les choses. Mais dire que les travailleurs sont violents, c’est faux, complètement faux ! », s’indigne la syndicaliste.

Fermé sur ordre de la direction. - Eric Ghislain

« Les travailleurs ne font qu’exprimer leur mécontentement et exercer leur droit de grève », poursuit-elle. « Aucun acte de vandalisme n’a été commis. Les travailleurs apportent des panneaux de chez eux et y collent nos tracts. Nous sommes sur la rue. Les clients ne venaient plus, par solidarité. Aucune violence n’a jamais été commise. »

Motions de soutien

Malgré la durée du conflit et malgré la désignation d’un conciliateur social, la direction du groupe ne donne aucun signe de vouloir dialoguer. « Nous, le front commun syndical, on est flexibles, mais on demande le retrait ou au moins un moratoire sur le projet de franchisation pour pouvoir discuter. En vain », déplore Elisabeth Lovecchio. « La direction du groupe est en Hollande et les gens que nous avons face à nous en Belgique ne sont que des pantins... »

Son collègue Rosario Sprio a travaillé 30 ans chez Delhaize, dans ce même supermarché montois, avant de se consacrer entièrement à l’action syndicale. Il a connu le Delhaize « belge » et le « hollandais », repris par le groupe Ahold... « Il n’y a pas de comparaison ! » dit-il. « Avec les Hollandais, il n’y a aucune concertation, c’est tout à fait l’opposé de la direction belge ! Avant 2016, au moindre mouvement de grève on était aussitôt contactés par la direction et on négociait. Après 2016 (reprise par Ahold), la plupart des cadres belges ont sauté pour laisser place aux décideurs hollandais. Aujourd’hui, la direction belge n’a aucun pouvoir et les Hollandais refusent toute concertation. »

Quels moyens d’action reste-t-il aux syndicats dans ce contexte ? « Notre position est forte, elle a le soutien d’une très large majorité du personnel et la sympathie de la clientèle. L’action continue », affirme la permanente syndicale. « Ce lundi, à Charleroi, le conseil communal a adopté une motion de soutien aux travailleurs de Delhaize et nous espérons que ce sera le cas ce mardi à Mons. » Deux motions de soutien sont en effet proposées au conseil communal de Mons : l’une émanant de la majorité PS - Ecolo, l’autre du PTB.