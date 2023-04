«C’est magnifique!»: ces jeunes danseuses de Chapelle reviennent avec 4 médailles d’un prestigieux concours à New-York

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un premier prix, un second, un troisième… et même un quatrième ! Ces six danseuses de Chapelle-les-Herlaimont ont presque tout raflé lors du prestigieux concours de danse VKIBC à New-York. « Déjà le fait d’avoir six élèves sélectionnées était exceptionnel mais revenir avec trois médailles de bronze, une médaille d’argent ainsi qu’un stage. C’est magnifique ! » s’exclame la directrice de l’école « Danse ta vie » et « Ballet School of Belgium », Fabienne Bettens.

Pour rappel, il s’agit d’un concours de danse classique et de danse contemporaine qui ouvre les portes vers le monde professionnel. Et lors duquel ces danseuses ont pu se faire remarquer.