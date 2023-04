Brian Riemer sera-t-il toujours le coach d’Anderlecht la saison prochaine? Jesper Fredberg livre une réponse sans équivoque!

Au cours d’un entretien qu’il nous a accordés, Jesper Fredberg, le « CEO Sports » du Sporting d’Anderlecht a évoqué l’avenir de Brian Riemer. « Je peux affirmer qu’il sera le coach d’Anderlecht la saison prochaine. Ce n’est pas un sujet pour moi. Si on regarde les performances depuis janvier, et même si on n’est absolument là où on veut être au niveau du classement, on a fait des pas dans la bonne direction. Si je n’étais pas convaincu de ça, je prendrais une autre décision sans hésiter. »

Pour le Danois, Brian Riemer et son staff ont « bien travaillé », et ce malgré des résultants déçevants en championnat. « Il y a de nombreux matchs où Anderlecht a presté au-dessus des attentes. Comme à Villarreal. Il y a aussi eu des matchs où l’équipe a été en dessous des attentes. Cette inconsistance m’ennuie. Il y a dix jours, le stade fêtait une victoire 2-0 contre l’AZ. Aujourd’hui, la saison est terminée. Je peux faire abstraction des résultats mais certaines prestations n’étaient pas acceptables. »