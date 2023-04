Les coulisses des vacances dans «Mariés au premier regard»: «A la demande du couple, l’équipe a mangé avec eux histoire de détendre l’atmosphère…»

Les lunes de miel ne se ressemblent pas. Les voyages de noces non plus. Jessica et Alexandre roucoulent. Lise et Goran ont fait chambre à part. Pour Michel et Nathalie, rien ne va plus ! Comment gère-t-on les vacances des candidats dans ce cas-là ?

Afin de préserver l’intimité des candidats, on travaille en équipe réduite. A savoir 2 personnes, un caméraman et un/une journaliste. Ils ont l’expérience des voyages et sont d’une grande empathie.

Évidemment non. Afin de préserver leur intimité. Un seul repas par jour est filmé. Le soir, en général, quand ça se passe bien, on laisse le couple seul. Sinon l’équipe est avec eux.

Ce fut le cas avec Nathalie et Michel ?

Oui. Le courant ne passait plus entre eux. Nathalie avait signifié à Michel qu’elle ne se voyait pas continuer avec lui en Belgique. Elle ne se projetait pas en couple. Ils sont partis 6 jours et ont fait toutes les activités prévues. Mais à leur demande, l’équipe a mangé avec eux histoire de détendre l’atmosphère et qu’ils ne soient pas tout seuls. La présence des membres de la production permet aux couples qui ne s’entendent pas d’avoir un peu d’air. Ils peuvent alors parler d’autre chose que d’eux.

Ils sont obligés de faire certaines activités de ‘rapprochement’ comme de la moto par exemple ?

Ils ne sont obligés à rien. Et les activités sont prévues avec les offices du tourisme locaux à l’avance et non pas pour ‘rapprocher’ les candidats entre eux. S’ils ne veulent pas, c’est leur choix.

Nathalie a-t-elle demandé à faire chambre à part ou à rentrer ?

Non. Absolument pas contrairement à Lise, par exemple, qui l’avait demandé. On s’arrange avec l’hôtel et elle a dormi sans Goran. Nathalie n’a pas non plus souhaité rentrer plus tôt. Qu’un candidat rentre avant la fin de son séjour, ça n’est jamais arrivé. Mais s’il le fallait, en fonction des disponibilités des vols, on y accéderait.

Dans une semaine, Nathalie et Michel pourront répondre aux messages de ceux/celles qui souhaiteraient les rencontrer ?

Oui. Ils ont tous un devoir de confidentialité jusqu’à la fin de la diffusion de l’émission. Ils ne peuvent évidemment rien révéler mais aussi ne pas s’inscrire sur des applications de rencontre etc.

Les candidats peuvent-ils demander aux experts avec qui d’autres ils étaient compatibles ?

Ce n’est jamais arrivé que des candidat(e)s le demandent. Quand bien même, on ne dirait rien. Par souci de respect de la vie privée et de devoir de confidentialité. Dans la saison 4, c’était différent. Laura était compatible avec Nicolas et Bastien. Les experts avaient tranché mais sans faire l’unanimité et quand Nicolas s’est retiré, lui-même, de l’expérience, c’était une évidence de proposer Bastien.