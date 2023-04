Le club privé féminin The Nine ouvre son restaurant au public à Bruxelles

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

The Nine, c’est un club privé réservé uniquement aux femmes. Situé rue Archimède, dans le quartier européen, ce club privé est constitué d’une belle grande maison de maître avec des espaces de co-working, des salles de réunion et/ou de conférence… ainsi qu’un bar et un restaurant.