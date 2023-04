Une performance historique en Liga: auteur d’un quadruplé, Taty Castellanos terrasse le Real Madrid!

Le Real Madrid, sans ses Belges, s’est incliné lors de son déplacement à Gérone (4-2) en ouverture de la 31e journée de la Liga mardi soir. Un résultat qui laisse les Real à onze points du Barça, solide leader du classement.

Malade, Thibaut Courtois a déclaré forfait à la dernière minute et les Madrilènes sentaient directement l’impact puisque les Catalans ouvraient le score rapidement via Taty Castellanos (12e, 1-0). Ce dernier s’offrait d’ailleurs un doublé douze minutes plus tard en envoyant un ballon entre les jambes d’Andriy Lunin, le remplaçant de Courtois (24e, 2-0). Vinicius Jr réduisait le score à la demi-heure de jeu (33e, 2-1).