Procès des attentats à Bruxelles: «À Forest ou Schaerbeek, les membres de la cellule étaient des voisins discrets»

La présidente a ensuite abordé le calendrier des prochaines semaines. Du 16 au 25 mai, la cour écoutera ainsi les témoins de moralité des différents accusés. Une perspective que certains redoutent dans le box, comme Mohamed Abrini, Bilal El Makhoukhi et Sofien Ayari, soucieux de préserver leur intimité et leurs familles. « Jusqu’à maintenant, j’ai toujours su gérer car j’ai toujours su où étaient mes limites. Mais, pour moi, (que mes parents me voient) ici, ce serait le truc de trop », a résumé le Tunisien. La présidente a rappelé que la cour prenait en charge les frais de voyage et d’hôtel pour la famille et suggéré la venue de la soeur ou du frère de l’accusé plutôt que ses parents, qu’il n’a plus vus depuis huit ans. « Mais qu’est-ce qu’ils vont dire ? », a lancé, las, Sofien Ayari. « Parler de vous », a répondu Laurence Massart.

À l’inverse, Salah Abdeslam a prévenu que ses proches ne viendraient pas, malgré son envie de les voir témoigner. « Ils ont autant souffert que moi. » En revanche, « ils souhaiteraient écrire une lettre que vous liriez », a-t-il adressé à la présidente, qui n’a pas rejeté cette option.

Dans ce volet, les psychiatres et psychologues seront, eux, obligatoirement entendus, la présidente ayant demandé une actualisation de leurs rapports sur les accusés.

Les premiers témoins ont ensuite été appelés à la barre pour témoigner de leurs relations de voisinage dans les différentes planques utilisées par les accusés, à Forest, Etterbeek et Schaerbeek. De manière générale, tous ont décrit des occupants discrets, polis, voire fuyants en ce qui concerne l’appartement schaerbeekois de la rue Max Roos. C’est là que les explosifs ayant servi aux trois bombes ont été fabriqués. Il régnait bien une odeur d’ammoniac dans cet immeuble de cinq étages, mais les autres locataires n’ont jamais pu en déterminer la provenance. Un voisin avait même pensé appeler les pompiers, avant de se résigner.

Pour le propriétaire, « la seule chose suspecte, c’est qu’il (Ibrahim El Bakraoui, sous le faux nom de Miguel Dos Santos, NDLR) voulait qu’on ne mette plus les pieds dans son appartement » une fois les derniers travaux de rénovation effectués. Un contrôle du propriétaire et d’un ouvrier après une fuite d’eau n’éveillera pas plus leurs soupçons. « Quand je suis entré dans la cuisine » afin de vérifier les arrivées d’eau, « la porte du séjour et de la chambre étaient fermées », a indiqué en audition l’homme de confiance du propriétaire, ne permettant pas de dévoiler le drapeau artisanal de l’État islamique qui y trônait, tout comme les armes de la cellule.

Devant la cour, un magasinier d’une enseigne de bricolage et le responsable d’une entreprise fournissant ce type de magasins en produits chimiques, notamment, sont également revenus sur les diverses substances achetées par les terroristes pour confectionner les bombes.

La cour a ensuite lu de nombreuses auditions de témoins qui ne se sont pas présentés ces derniers jours. Dans quelques-unes de ces auditions, la veuve de Khalid El Bakraoui a décrit sa rencontre, via une amie, avec le kamikaze du métro et le changement de comportement de son époux après que son frère Ibrahim est parti dans l’espoir de rejoindre la Syrie, en 2015. Khalid « rentrait tard » et ne donnait « aucune explication. Il disait que ce n’était pas mes affaires ». Après une « grosse dispute » en novembre de la même année, la jeune femme est finalement retournée vivre chez ses parents.

Elle est également revenue sur la lettre de son mari qu’elle a reçue peu après le 22 mars. Me Laura Pinilla, conseil de Mohamed Abrini, en a profité pour souligner des éléments du parcours du cadet El Bakraoui « que l’on retrouve pile poil » dans la « lettre à Nawal ». Cette missive-testament, retrouvée aussi sur l’ordinateur de la rue Max Roos, a été attribuée à Khalid El Bakraoui durant l’enquête. Puis, les juges d’instruction se sont ravisés au cours du procès et ont désigné « l’homme au chapeau » comme étant son auteur. L’ex-compagne de Mohamed Abrini s’appelait également Nawal.

Enfin, dans un courrier lu par la présidente, le faussaire Farid Kharkhach s’est excusé auprès des victimes de ne pas se présenter à la barre. La cour a en effet reçu un certificat médical attestant que le Belgo-Marocain n’était pas en état de témoigner car il souffre d’un stress post-traumatique « très avancé » dû à sa détention. Cité mardi en qualité de témoin, l’homme a été condamné fin juin à Paris à deux ans de prison pour avoir fourni de faux papiers à la cellule djihadiste responsable des attentats du 13 novembre 2015 dans la capitale française.

Également excusé pour des raisons de santé, l’accusé Ali El Haddad Asufi n’a pas assisté à l’audience de mardi, tandis qu’il était présent lundi. Son certificat médical court jusqu’à jeudi inclus.