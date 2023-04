Les fraudeurs à bord des trains SNCB augmentent, ils sont 1.032 à être verbalisés chaque jour: «Il faut corriger le tir»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le nombre de fraudeurs à bord des trains de la SNCB culminait à 464.336 en 2019. L’année suivante, il a été divisé par deux (229.408) à cause de la crise sanitaire. Un an plus tard, en 2021, il était déjà remonté à 335.688. L’année dernière, il s’est élevé à 376.990, soit une moyenne de 1.032 fraudes par jour, selon les chiffres communiqués à la Chambre par le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet.

« Si un voyageur n’a pas de titre de transport, il lui sera proposé d’en acheter un à bord. Si le voyageur n’accepte pas, il lui sera demandé de présenter une pièce d’identité sur la base de laquelle l’accompagnateur prendra une décision. Si le voyageur n’accepte pas non plus, le Security Operation Center est appelé pour une intervention de Securail ou de la police », a rappelé le ministre Gilkinet dans sa réponse au parlement.