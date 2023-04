La Ville de Charleroi veut démolir l’église Saint-Basile à Couillet: «Une réhabilitation nécessiterait des investissements trop importants»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’avenir des églises revient régulièrement sur le devant de l’actualité. Certaines sont peu fréquentées, tandis que d’autres sont carrément déjà fermées depuis quelques années. L’église Saint-Basile, à Couillet, appartient à cette dernière catégorie. « Il s’agit d’un édifice de style néogothique érigé en briques et calcaire. Il a été imaginé par l’architecte Quinet et construit entre 1865 et 1867 grâce au mécénat de l’industriel Basile Parent. Cela dit, ses portes sont closes depuis 2000 suite à d’importants risques d’effondrement », confirme Jean-Noël Gillard, élu DéFI, dans l’opposition à Charleroi.

Une volonté politique

Celui-ci a interrogé les autorités communales sur l’avenir du site. Et vu le contexte, elles ont pris une décision radicale.