Désormais, les victimes seront informées de la libération de leur bourreau, «au plus tard dans les 24 heures»

Déposer plainte pour un viol, apprendre par la presse que son bourreau est placé sous mandat d’arrêt puis le croiser dans la rue quelques mois plus tard, avant son jugement, cela arrive. Pour la victime, c’est un choc !

Une nouvelle loi crée désormais un droit à l’information pour les victimes. Il faudra néanmoins attendre un an (le 1er avril 2024) pour qu’elle entre en vigueur.

Harmonisation

Actuellement, les victimes n’ont aucun droit à l’information concernant la détention préventive d’un suspect. Dans certains arrondissements judiciaires, le ministère public joue la transparence (via le service d’aide aux victimes notamment) mais ce n’est pas le cas partout. Et les directives pondues à gauche et à droite ne sont pas identiques partout. Le législateur crée donc un texte et des règles qui seront d’application dans tous les arrondissements.