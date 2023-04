Circus finance la recherche anti-addictions pour les jeux de hasard et permet lacréation d’un logiciel pour détecter des comportements à risque: «Dans les cas les plus extrêmes, le joueur sera exclu»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis plusieurs années, Gaming 1, qui exploite notamment Circus (casinos, salles de jeu), soutient financièrement (30.000 euros par an) un labo de l’ULB supervisé par le professeur Xavier Noël. M. Noël est un spécialiste des comportements liés à l’addiction. Et Gaming 1 se targue de mettre l’éthique au premier rang de ses préoccupations vis-à-vis de ses joueurs. La société a développé un outil capable de détecter les comportements problématiques de ses joueurs en ligne. Et de les avertir.

Intelligence artificielle

La collaboration entre Gaming 1 et Xavier Noël a notamment débouché sur la création de modules de formation destinés au personnel de Gaming 1, « dans une stratégie de prévention des addictions », dit-on chez Gaming 1. Chaque employé doit prendre connaissance de ces modules.