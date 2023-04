Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est un nouveau séisme qui s’abat sur Eva Kaili, l’ancienne vice-présidente du parlement européen, libérée sous bracelet électronique il y a quelques jours dans le cadre du scandale du Qatargate. Le média italien Politico a pris connaissance d’une nouvelle enquête parallèle à charge de l’eurodéputée grecque. On y évoque des paiements frauduleux impliquant quatre anciens assistants du parlement européen de 2014 à 2020.

Pots-de-vin

D’après Politico, les enquêteurs et le procureur européen tentent de savoir si Eva Kaili a trompé le parlement européen sur la localisation et les activités professionnelles de ses assistants ; si elle a pris une part à l’organisation et aux remboursements de « faux » voyages de ces mêmes assistants ; et si elle a touché des pots-de-vin sur une partie de leurs salaires.

Au total, les enquêteurs affirment que Kaili serait redevable de 100.000 euros au parlement européen dans ce nouveau dossier. Une belle épine dans son système de défense, elle qui assure depuis le début du Qatargate qu’elle n’a absolument rien à se reprocher, qu’elle prouvera son innocence face aux accusations de corruption émanant de l’ancien eurodéputé italien Antonio Panzeri. Qu’elle est simplement victime des agissements de Panzeri et de son propre compagnon, père de sa petite fille de deux ans et collaborateur de Panzeri, Francesco Giorgi.