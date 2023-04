La Louvière présente l’avenir du site Boch: des logements, un peu de commerces, des espaces verts et de la mobilité douce

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

En 2008, le projet Strada du promoteur Wilhelm&Co comprenait du résidentiel ainsi qu’un vaste complexe commercial. Après moult péripéties, hormis un immeuble à appartements, quasi rien n’est sorti de terre : après 15 ans de balbutiements, la Ville a rompu sa relation avec Wilhelm&Co qui lui réclame en justice près de 72 millions € d’indemnités à la commune. En décembre dernier, la juge a pourtant renvoyé les deux parties dos à dos, les condamnant chacune à payer 82 € à l’autre… « Le tribunal a tranché, et même si Wilhelm&Co émet encore en appel des revendications financières, il ne réclame plus de faire son projet, et donc nous récupérons la pleine propriété des terrains »